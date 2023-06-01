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НовостиНедвижимость1 июня 2023 7:44

Один из спальных корпусов школы-интерната в Гыде готов на 99%

Сейчас строится второй
Марина Прохорова
Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Гыде завершаются работы на одном из корпусов школы-интерната. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, здание готово на 99%, а на втором возводят каркас. Позже их соединят теплым переходом.

Напоминаем, что сейчас в селе возводят два новых спальных корпуса на 600 мест, которые заменят нынешние деревянные. Они стоят на железобетонных сваях, объединенных между собой фундаментом. Грунт в районе свай укрепили термостабилизаторами.

В первом корпусе идут чистовые отделочные работы. Строители монтируют инженерные системы, включая видеонаблюдение, интернет, систему безопасности, пожарную сигнализацию и вентиляцию.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

На территории корпусов расположены четыре пожарных резервуара по 100 кубических метров каждый. А для обеспечения резервного электроснабжения установлена мощная дизельная электростанция.

Как только будет введен первый корпус, воспитанники Гыданской тундры вернуться из Тазовской школы-интерната в Гыду, чтобы чаще видеться с родными и близкими.