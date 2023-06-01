Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Тарко-Сале осудят мужчину, зарубившего подругу топором 24 года назад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло в ноябре 1999 года. Тогда в одной из квартир была обнаружена женщины 1947 года рождения с множественными ранами на голове и туловище. Незамедлительно ее доставили в больницу, но, несмотря на все усилия медиков, через несколько дней северянка скончалась.

Далее следователи установили, что накануне женщина распивала спиртное со своей подругой и мужчиной, с которым состояла в близких отношениях. А затем расследование приостановили, потому что кандидатов на должность убийцы не нашлось.

- В 2023 году отдел криминалистики, изучая приостановленные уголовные дела прошлых лет, выявил перспективу раскрытия совершенного преступления. Проведя кропотливую работу, следователи, в тесном взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска Пуровского района, установили подозреваемого - жителя Пензинской области 1963 года рождения (туда он переехал после расправы над женщиной), - прокомментировали в ведомстве.

Далее подозреваемого доставили в Тарко-Сале, где он дал признательные показания и подробно рассказал об убийстве 24-летней давности.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.