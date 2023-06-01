В ямальских больницах появились аппарат для удаления камней в почках и УЗИ премиум-класса

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На Ямале продолжается оснащение больниц современным оборудованием. Так, в конце мая техника поступила в больницы Тарко-Сале, Муравленко и Надыма.

В хирургическом отделении Тарко-Салинской ЦРБ появилась высокоточная ультразвуковая систему для проведения малоинвазивных операций мочевыводящих путей. Мощный аппарат способен разрушать камни любой плотности за одну процедуру и быстро вывести их фрагменты из организма.

Также специализированное оборудование для проведения операций при деформации костей получили врачи-травматологи.

В отделении функциональной диагностики Муравленковской горбольницы установили высокотехнологичный аппарат УЗИ премиум-класса. С помощью него врачи уже проводят исследования сердца и сосудов.

А в Надымской районной больнице обновили прикроватные мониторы для реанимационного отделения.