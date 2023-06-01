Этим летом по улицам Тарко-Сале будет впервые ездить автобус

Фото: департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района

Этим летом по улицам Тарко-Сале будет впервые курсировать автобус. Информацию об этом сообщили в департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района.

- С 1 июня и по 31 августа автобус №2 будут осуществлять перевозку пассажиров. Это наиболее оптимальный маршрут, а также самый востребованный среди горожан, - прокомментировали в ведомстве.

При этом расписание движения автобуса осталось без изменений. Ознакомиться с ним, а также со схемой движения можно в сервисах Яндекс карты, Умный Пуровский район, а также на остановках.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что на улицы Тарко-Сале выйдут три новых автобуса. Они рассчитаны на 22 пассажира, в том числе для маломобильных граждан.