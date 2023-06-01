В Шурышкарском районе осудят мужчину, вырастившего дома плантацию запрещенных растений

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Суд Шурышкарского района рассмотрит дело с участием 46-летнего мужчины, вырастившего дома плантацию конопли. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что мужчина выращивал у себя дома коноплю для личного потребления. При обыске сотрудники полиции обнаружили у него приспособления для культивирования растения, сами кусты, а также марихуану, - прокомментировали в надзорном органе.

Кстати, информацию о незаконной деятельности северянина полицейские получили из стороннего источника.

Мужчину будут судить по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств и частей растений, содержащих наркотические средства в значительном размере). Также на него были составлены административные протоколы по ст. 10.5.1 КоАП РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры» и по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Ему грозит до трех лет лишения свободы.