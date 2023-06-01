В Тарко-Сале водитель, покалечивший 10-летнюю девочку, выплатит ей полмиллиона рублей Фото: Вера Зенина

После вмешательства пуровской прокуратуры водитель, покалечивший 10-летнюю девочку, должен выплатить ей крупную сумму денег. Как отметили в надзорном органе, ребенку был причинен здоровью средней тяжести.

- Авария произошла в мае 2022 года в Тарко-Сале. После полученных травм несовершеннолетняя находилась на стационарном лечении. Кроме того, девочка испытала сильнейший стресс, ее стали беспокоить частые боли в ногах, на лице остался шрам, она стала бояться машин и дороги, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге виновника происшествия привлекли к административной ответственности и лишили водительских прав на полтора года. Однако этого прокурору показалось мало, и он потребовал выплатить ребенку компенсацию.

Суд полностью удовлетворил требования гособвинителя и взыскал в пользу девочки полмиллиона рублей. Исполнение решения находится на контроле ведомства.