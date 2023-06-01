Госстройнадзор проверил ход строительства микрорайона Обдорский в Салехарде

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Салехарде продолжается строительство микрорайона Обдорский, куда смогут переехать пять тысяч семей. В трех домах уже закончены работы по монтажу сборных железобетонных каркасов зданий, кладке внутренних стен и перегородок, выполнена черновая отделка и установлены оконные блоки. Завершается монтаж внутренних инженерных систем, продолжается устройство навесного фасада.

На днях стройку посетили инспекторы Госстройнадзора и проверили качество работ.

- Инспекторы провели осмотр объекта с помощью квадрокоптера и оценили качество утепления наружных стен. Также специалисты проверили трассировки внутренних и наружных инженерных сетей, применяемые стройматериалы и смонтированное инженерное оборудование, - рассказал начальник первого территориального управления службы государственного строительного надзора Ямала Андрей Кузин.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В итоге инспекторы пришли к выводу, что планировки квартир соответствуют проектной документации, а площади - нормам предоставления квадратных метров.

В ближайшее время строители планируют приступить к чистовой отделке помещений и благоустройству территории.