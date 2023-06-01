Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На трассе Салехард - Лабытнанги легковушка столкнулась с тепловозом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

- Водитель автомобиля «Хендай» нарушил правила проезда через железнодорожный переезд и столкнулся с тепловозом. По счастливой случайности повреждения получила только машина, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Также в Госавтоинспекции отметили, что дорога ошибок не прощает и призвали водителей быть внимательнее и соблюдать ПДД.

Кстати, на предоставленных фото видно, что серьезно пострадал перед автомобиля: отвалился бампер, помят капот и повреждены некоторые детали.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 10 аварий, а с начала года 2 394, в которых 13 человек и 110 получили травмы, в том числе 12 детей.