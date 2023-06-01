Более 300 инициатив подали северяне для участия в проекте «Уютный Ямал»

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Продолжается прием заявок для участия в проекте «Уютный Ямал». Начиная с 1 мая северяне подали 333 инициативы, при этом наибольшую активность проявили жители Лабытнанги, Нового Уренгоя и Ямальского района.

Самой актуальной темой для северян остается благоустройство. Жители предлагают идеи по модернизации как придомовых территорий, так и общегородских пространств.

- Проект по благоустройству зоны отдыха с видом на реку Собь мы придумали вместе с соседями. В прошлом году уже подавали свою идею в проект «Уютный Ямал», но не получили поддержку. Сейчас мы усовершенствовали и доработали нашу инициативу: продумали зоны отдыха, беседку, парковку для машин, смотровую площадку и фотозону. Уверены, что эта идея получит поддержку от наших земляков и воплотится, - рассказывает Татьяна Будько.

Также ямальцы активно предлагают идеи по организации культурных, образовательных и спортивных мероприятий, а еще экоинициативы.

- Ямальцы знают, что «Уютный Ямал» - это рабочий инструмент. Уже в июне в Красноселькупском районе установят уличные теннисные столы на площади Дружбы, в Новом Уренгое летом пройдет благоустройство территории, прилегающей к Дворцу бракосочетаний, там появятся фотозоны, - сообщил член Общественной палаты Ейко Богданов.

Всего в 2023 году собираются реализовать 274 проекта.