На Ямале 1 июня 2023 года будет тепло, но дождливо

Погода на Ямале на 1 июня Фото: Вера Зенина

В четверг, 1 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, при прояснении до +3. Днем +21...+26 градусов, местами до +16, по западу +10...+15.

В Салехарде: пасмурно и дождь. Температура ночью +12 градусов, днем +13. Ветер 8-9 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: