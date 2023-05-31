Из-за перехода на летнее расписание в Салехарде увеличится интервал между автобусами

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В Салехарде общественный транспорт готовится перейти на летний режим работы. Информация об этом появилась на официальной странице городской мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые салехардцы, напоминаем, что с 1 июня пассажирский транспорт переходят на работу по летнему расписанию. По городу будет курсировать 15 автобусов, интервал между рейсами увеличится», - говорится в тексте.

Актуальное расписание движения транспорта горожане могут посмотреть по ссылке или в приложении «Яндекс карты».

В случае, если автобус не приехал в указанное время, салехардцам следует звонить в диспетчерскую службу по телефону: 8 (34922) 6-25-25.

Напоминаем, что также на летнее расписание переходит транспорт соседнего города - Лабытнанги.