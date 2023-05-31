Речной флот «Транснефть – Сибири» подготовлен к периоду навигации 2023 года

Фото: «Транснефть – Сибирь»

Нефтепроводчики завершили подготовку собственного водного транспорта к периоду навигации 2023 года. Водный транспорт применяют для перебазировки транспортных средств, специальной техники, технологического оборудования в труднодоступные для наземной доставки места. Также он нужен для доставки персонала к месту обследования подводных переходов магистральных нефтепроводов.

В структурных подразделениях нефтетранспортного предприятия на плавсредствах специалисты провели ремонт и техническое обслуживание узлов и механизмов, навигационного оборудования, средств звуковой и световой сигнализации. Также ими испытано спасательное оборудование и противопожарный инвентарь, обновлены лоцманские карты. Суда приняты в эксплуатацию, получены разрешения инспектирующих органов.

Филиалы компании располагают 145 единицами водного транспорта, в числе которых – 10 буксиров, 9 служебно-разъездных катеров, нефтесборщик, 4 судна на воздушной подушке, 18 катеров-бонопостановщиков, а также 12 единиц несамоходных судов (баржи) и 95 моторных и гребных лодок. В соответствии с перспективным планом укомплектования внутреннего водного транспорта, утвержденным в ПАО «Транснефть», которое в этом году отмечает 30-летие, в 2023 году запланировано приобретение еще 6 единиц плавсредств.

Плавсредства базируются в Тюменском, Урайском, Тобольском, Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском, Ноябрьском, Уренгойском управлениях магистральных нефтепроводов, а также в Специализированном управлении по предупреждению и ликвидации аварий.

Суда курсируют по всему Обь-Иртышскому бассейну: реки Обь, Иртыш, Пур, Таз и все боковые притоки – Тура, Тобол, Тавда, Сосьва, Конда, Балык, Салым, Юган. На территории Тюменской области, ХМАО-Югры навигация ведется с первых чисел мая, в ЯНАО эксплуатация водного транспорта начинается в июне.