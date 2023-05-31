Фото: Алексей Романов, соцсети

На центральной аллее Ноябрьска вновь появятся торговые домики. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Алексей Романов.

«В прошлом году впервые установили на центральной аллее торговые павильоны. Эта инициатива пришлась ноябрянам по душе, получил много положительных отзывов», - отметил управленец.

Уже завтра, 1 июня, горожане вновь смогут купить в миниатюрных домиках мороженое, выпечку, свежевыжатые соки, молочные коктейли, горячий шоколад и различные сладости. Работать для северян местные предприниматели планируют до середины сентября.

Еще один торговый домик будет установлен чуть позже, он разместится недалеко от скейт-парка.

«Пишите, дорогие друзья, что еще, по вашему мнению, поможет сделать прогулки по Ноябрьску более комфортными», - обратился Алексей Романов к горожанам.