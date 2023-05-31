В половине поселений Пуровского района завершился отопительный сезон Фото: Вера Зенина

В Пуровском районе поэтапно завершается отопительный сезон. Это связано с тем, что на большей части территории температура выше +8 градусов держится уже пять дней.

Как рассказали в администрации муниципалитета, 30 мая тепло отключили в домах жителей Тарко-Сале, Ханымея и Халясавэя, 31 мая - в Харампура, а 1 июня батареи остынут в Пуровске и Сывдарме.

В самых северных поселениях - Уренгое и Самбурге - отопительный сезон завершится чуть позже.

- После остановки работы котельных коммунальщики приступят к испытаниям трубопроводов на прочность и плотность и промывкам сетей водоснабжения, - добавили в мэрии.

Отметим, что раньше всех отопительный сезон завершился в Ноябрьске - с 25 мая.