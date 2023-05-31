Специалисты банковской сферы спрогнозировали развитие рынка ипотеки после завершения госпрограммы

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Специалисты ВТБ дали прогноз развития рынка льготной ипотеки после завершения госпрограммы в 2024 году.

По словам экспертов, ее необходимо модернизировать, сделав адресной, и направить основной фокус поддержки на социальные категории населения и регионы, требующие более активного ввода нового жилья.

По оценке кредитной организации, за первые шесть месяцев 2023 года россияне оформят ипотеку более чем на 2,76 триллиона рублей, что на 2% превысит результат рекордного 2021 года. Таким образом сегмент жилищного кредитования в России полностью восстановится, чему в значительной степени помогли действующие госпрограммы, по которым сейчас проводится 40% сделок. Однако ключевые из них – льготная ипотека под 8% и «семейная» программа – завершают свое действие в 2024 году, и чем это обернется - неизвестно.

– После 1 июня 2024 года господдержка должна перейти на новый уровень развития и, с одной стороны, сфокусироваться на поддержке льготных категорий населения - например, врачей, учителей или многодетных семей, а с другой - на развитии стратегически важных для страны регионов, таких как Дальний Восток или моногорода, – сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках форума недвижимости «Движение».

Одним из инструментом точечной поддержки людей банк видит внедрение «детских депозитов» или специального счета для накопления денег на первое жилье для детей и молодежи. Таким образом родители смогут сформировать необходимый финансовый капитал, который можно использовать для покупки новой квартиры или как первый взнос по ипотеке.

Также, по словам Анатолия Печатникова, многие меры соцподдержки реализуются на рынке уже сейчас. Например, планируется запуск льготной ипотеки для молодежи, ожидается распространение господдержки на педагогов. В регионах, где не представлен первичный рынок, планируется внедрение льготной ипотеки на готовое жилье и прочее.

Всего в 2023 году на реализацию льготных программ будет направлено 260 миллиардов рублей, что более чем вдвое превысит показатель 2022 года.