Фото: администрация Салехарда

В Салехарде откроют студию психологической помощи. Как сообщили в городской администрации, по проекту это будет целое арт-пространство, где можно организовывать мастер-классы по нейрографике, трансформационные игры, индивидуальные или групповые консультации психолога, мастермайнды и еще много всего интересного.

- Центр смогут посещать все жители города, но в первую очередь он предназначен для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и семей мобилизованных, - отметили в мэрии.

Открытие студии стало возможно благодаря гранту от губернатора. Его получила предприниматель Ангелина Юрепина - автор проекта.

- Своего помещения у меня не было и приходилось проводить мероприятия на основе субаренды, а это не всегда удобно. На грант заявилась в первую очередь потому, что хотелось уже открыть свою студию, - рассказала Ангелина.

Сейчас предприниматель в поисках подходящего для студии помещения. Также на полученные деньги она закупит оборудование.

Открыть студию психологической помощи планирует в течение месяца.