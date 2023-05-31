У двух ямальцев впервые обнаружили ВИЧ

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

С 15 по 21 мая на Ямале прошла Единая неделя тестирования на ВИЧ. По традиции медики организовали мероприятия, направленные на профилактику заболевания и пропаганду здоровья. Это выездные лекции, семинары на предприятиях и в учебных заведениях.

На протяжении недели в регионе работал 71 мобильный пункт, где все желающие могли сдать анализ на наличие опасного заболевания. В итоге из 2 633 человек у двух северян ВИЧ выявили впервые.

- Врачи призывают ямальцев соблюдать все меры безопасности, вести здоровый образ жизни и своевременно обследоваться. Минимизация рисков - залог успешного будущего, - отметили в региональном департаменте здравоохранения.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что с начала года в Тазовском районе выявили 13 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией.