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НовостиОбщество31 мая 2023 10:17

Ямальцы, участвующие в СВО, смогут бесплатно летать в отпуск

Этот вопрос поручил проработать губернатор Дмитрий Артюхов
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Сегодня в Салехарде открылся филиал фонда «Защитники Отечества». Во время общения с его представителями, участниками СВО и их семьями губернатор Дмитрий Артюхов анонсировал новую региональную меру поддержки: детям ямальцев, участвующих в спецоперации, компенсируют стоимость билетов в отпуск и обратно.

Также по итогам встречи глава региона поручил проработать вопрос бесплатного проезда на рейсах авиакомпании «Ямал» для самих военнослужащих, возвращающихся домой в отпуска.

Напоминаем, что в мае авиакомпания ввела фиксированную цену на билеты для участников СВО, их супругов и детей. Данная мера поддержки позволит купить билет по минимальному тарифу на субсидируемых и коммерческих рейсах.

Подробные условия, адреса касс и список документов для покупки билетов можно узнать на сайте авиакомпании «Ямал».