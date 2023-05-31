В Надыме начался ремонт дорог на улицах Шаповалова и Сенькина

Фото: администрация Надымского района

В Надыме полным ходом идут ремонтные работы. Как сообщили в городской администрации, рабочие уже срезали верхний слой асфальта на улицах Шаповалова и Сенькина. Первую ждет замена дорожного покрытия, а на второй начинается масштабная реконструкция. Кстати, на Сенькина не только обновят саму дорогу, но и займутся сетями.

В 18 микрорайоне и рядом с детским садом «Газовичок» начались вторые этапы работ по благоустройству. Подрядчикам нужно будет не только устранить дефекты, но и позаботиться об установке малых архитектурных форм и озеленении.

Продолжается демонтаж старого покрытия пешеходной зоны на Комсомольской. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среда» здесь обустроят современную аллею для прогулок.

- Земляки, понимаю, что все работы вызывают неудобства - мы сталкиваемся с ними ежегодно в сезон благоустройства - на Ямале он длится не долго. Прошу набраться терпения и понимания, - обратился к жителям глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.