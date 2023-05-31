Детям ямальцев, участвующих в СВО, компенсируют стоимость билетов в отпуск и обратно Фото: Вера Зенина

На Ямале детям военнослужащих, участвующих в СВО, компенсируют полную стоимость билетов к месту отдых и обратно. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время открытия филиала фонда «Защитники Отечества» в Салехарде.

Мера поддержки будет распространяться на поездки, совершенные с 1 мая до 30 сентября включительно. Воспользоваться ей смогут дети до 18 лет, а также неработающие и не вступившие в брак студенты до 23 лет.

Для возмещения расходов нужно будет обратиться в департамент социальной защиты населения Ямала с соответствующим заявлением и предоставить оригиналы проездных документов. Размер компенсации не должен превышать 30 тысяч рублей.

Сейчас для запуска меры поддержки оформляются необходимые нормативно-правовые документы.