Энергетики отработали восстановление электроснабжения трех городов ЯНАО

Фото: Виталий Дворяченко

Энергетики отработали оперативное восстановление электроснабжения более 200 тысяч жителей Нового Уренгоя, Салехарда и Надыма в условиях экстремально низких температур. Учения прошли при участии компании «Россети Тюмень», представителей ТСО, сотрудников ЕДДС и управлений ГО и ЧС.

По легенде, на территории ЯНАО произошло резкое понижение температуры до минус 50°. Это привело к условному отключению двух высоковольтных линий и 11 подстанций, питающих население и социально значимые объекты трех городов. Благодаря слаженным действиям всех служб ликвидация условного инцидента завершилась с опережением регламентированного срока. Всего в учениях было задействовано порядка 100 человек и 32 единицы техники.

Тренировка подтвердила готовность персонала оперативно принимать оптимальные решения при возникновении технологических нарушений. Отметим, что эффективное взаимодействие энергетиков с муниципальными службами позволяет обеспечивать надежное электроснабжение жителей и предприятий ЯНАО, ХМАО-Югры и Тюменской области.