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НовостиОбщество31 мая 2023 8:01

Ямальцы смогут записать на прием к узким специалистам через терапевта

В округе модернизируют систему записи к врачам
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

На Ямале модернизируют систему записи к узким специалистам. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, с 1 июня в округе внедряется новый подход к записи на прием - более удобный и для пациентов, и для врачей.

Запись разделят на два потока: к врачам общей практики и ряду наиболее часто посещаемых специалистов пациенты смогут записаться самостоятельно, а вот к профильным северян направит лечащий врач.

- Такой подход позволит структурировать работу поликлиник и рационально распределить время приема узкопрофильных специалистов. В первую очередь консультацию профильного врача получат пациенты, которые в ней нуждаются. Это позволит сократить время ожидания приема и повысит доступность специализированной медпомощи, - подчеркнула первый замдиректора департамента Мария Захарова.

Пациентам, находящимся на диспансерном учете, запись к узким специалистам будет доступна через кол-центры поликлиник.

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На Ямале выкладывать талоны для записи к врачам будут в 7:30 утра. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения (подробнее)