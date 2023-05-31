Ямальцы смогут записать на прием к узким специалистам через терапевта

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На Ямале модернизируют систему записи к узким специалистам. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, с 1 июня в округе внедряется новый подход к записи на прием - более удобный и для пациентов, и для врачей.

Запись разделят на два потока: к врачам общей практики и ряду наиболее часто посещаемых специалистов пациенты смогут записаться самостоятельно, а вот к профильным северян направит лечащий врач.

- Такой подход позволит структурировать работу поликлиник и рационально распределить время приема узкопрофильных специалистов. В первую очередь консультацию профильного врача получат пациенты, которые в ней нуждаются. Это позволит сократить время ожидания приема и повысит доступность специализированной медпомощи, - подчеркнула первый замдиректора департамента Мария Захарова.

Пациентам, находящимся на диспансерном учете, запись к узким специалистам будет доступна через кол-центры поликлиник.

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