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Новоуренгойская ЦГБ переходит на летний режим работы, который будет действовать с 1 июня по 31 августа.

Так, во взрослых и детских поликлиниках врачи будут принимать пациентов в будние дни с 07.30 до 18.00, а в субботу с 07.30 до 16.00.

Обратиться в женскую консультацию можно с понедельника по пятницу с 08.00 до 18.00, в субботу специалисты принимают с 08.00 до 16.00.

В стоматологической поликлинике медпомощь оказывают с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00, в субботу с 08.00 до 19.00. Неотложная помощь оказывается с 10.00 до 15.30, в том числе и в воскресенье.

Колл-центр работает по графику поликлиник: ежедневно с 07.30 до 18.00, в субботу с 07.30 до 16.00.

Вызвать врача в будние дни можно с 07.30 до 14.00, в субботу с 07.30 до 13.00.

Аптека дополнительного льготного обеспечения открыта в будни с 08.00 до 18.00, в субботу с 08.00 до 16.00.