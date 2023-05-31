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НовостиОбщество31 мая 2023 5:48

Жители Яр-Сале и Мыса Каменного получат единый проездной билет на автобус

Нововведение вступит в силу с 1 июня
Марина Прохорова
Фото: администрация Ямальского района

Фото: администрация Ямальского района

С 1 июня жители Яр-Сале и Мыса Каменного смогут ездить по единому проездному билету. Как пояснили в администрации Ямальского района, нововведение касается не всех, а отдельных категорий граждан.

Так, получить бесплатный проездной билет до 23 лет смогут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые учатся в образовательных организациях Ямала.

А пенсионеры, ветераны труда или боевых действий, инвалиды всех трех групп, дети-инвалиды и их сопровождающие могут купить билет за 174 рубля.

- Единый проездной билет необходимо приобретать ежемесячно (с 25 по 30 число на следующий месяц), - уточнили в мэрии.

За дополнительной информацией можно обратиться в департамент социальной защиты населения по телефону: 8 (34996) 3-09-40.