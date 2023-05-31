В Надымыском лесничестве обнаружили участок с поврежденными деревьями

Фото: прокуратура ЯНАО
Ямальская природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту повреждения деревьев в Надымском лесничестве. Поломанные ветки и поваленные стволы сотрудники ведомства обнаружили рядом с трассой Надым - Салехард.
Фото: прокуратура ЯНАО
- В ходе надзорных мероприятий установлен факт повреждения лесных насаждений до степени прекращения роста, повлекших причинение ущерба на сумму свыше 230 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Далее прокурор направил материалы проверки в органы предварительного расследования для уголовно-правовой оценки.
Фото: прокуратура ЯНАО
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 260 УК РФ (повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений в особо крупном размере).
Ход и результаты его расследования находятся на контроле прокуратуры.