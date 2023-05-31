Боец из Салехарда, находясь в зоне СВО, узнал от командира о рождении дочки

Фото: дума Салехарда

Житель Салехарда Роман, будучи в зоне СВО, узнал радостную новость - он стал отцом. У бойца родилась дочь, которую назвали Аленой. Подробнее об этом рассказали в гордуме окружной столицы.

- О ее появлении на свет отец узнал не сразу, поскольку сейчас он на линии соприкосновения. Радостную новость ему сообщил командир батальона, - поведали в гордуме.

Фото: дума Салехарда

Встречать маму и малышку из роддома приехали родственники и знакомые супружеской пары, а еще ростовые куклы. Их владелец, узнав историю семьи, выразил большое желание поздравить северянку с рождением дочери.

На вопрос, как назовете малышку, женщина ответила сразу: «У нас не было с мужем разногласий, как назвать ребенка. Когда мы узнали, что будет дочь, муж сразу сказал, что малышка будет Аленкой».

Фото: дума Салехарда

Теперь Аленка и ее мама будут ждать папу домой - командиры пообещали ему краткосрочный отпуск.