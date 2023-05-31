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НовостиНедвижимость31 мая 2023 2:09

В Красноселькупе обустраивают парковку рядом с детски садом «Морошка»

Работы завершатся до конца июня
Марина Прохорова
Фото: Юрий Фишер, соцсети

Фото: Юрий Фишер, соцсети

В Красноселькупе приступили к обустройству парковки рядом с детски садом «Морошка». По словам главы муниципалитета Юлия Фишера, после окончания работ одновременно на ней смогут припарковаться 15 автомобилей.

- От родителей неоднократно поступали такие просьбы. И сам знаю, как проблематично здесь припарковать машину, привозя и забирая ребенка из сада. Будет проще, - сказал управленец.

Завершить все работы на данном участке планируется до конца июня.

Фото: Юрий Фишер, соцсети

Фото: Юрий Фишер, соцсети

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Красноселькупском районе открыли этнопарк. На его территории находятся стилизованное селькупское стойбище с чумами, землянка, лабаз, сцена и даже различные идолы.