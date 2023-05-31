На Ямале 31 мая 2023 года вновь ожидаются дожди

Погода на Ямале на 31 мая Фото: Вера Зенина

В среду, 31 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +5...+10 градусов, при натекании облачности до +15. Днем +15...+20 градусов, местами до +25.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью +7 градусов, днем +19. Ветер 8-12 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: