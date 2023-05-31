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НовостиПроисшествия31 мая 2023 0:00

На Ямале 31 мая 2023 года вновь ожидаются дожди

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 31 мая 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 31 мая

Погода на Ямале на 31 мая

Фото: Вера Зенина

В среду, 31 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +5...+10 градусов, при натекании облачности до +15. Днем +15...+20 градусов, местами до +25.

В Салехарде: облачно, без осадков. Температура ночью +7 градусов, днем +19. Ветер 8-12 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО