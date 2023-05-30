Строящийся в Салехарде социально-реабилитационный центр «Доверие» откроется до конца года

Фото: группа «ВИС»

В Салехарде строительство социально-реабилитационного центра «Доверие» вышло на финишную прямую. Сейчас объект готов на 80%, сообщили в пресс-службе группы «ВИС», занимающейся работами.

Внутри трехэтажного здания трудятся 128 строителей и специалистов. На сегодняшний день завершаются электромонтажные работы, установка внутренних инженерных сетей, монтаж светильников, коридорных дверей и навесных потолков, ведется внутренняя отделка помещений. Уже установлены системы видеонаблюдения и пожаротушения.

Фото: группа «ВИС»

После открытия в центре будут работать группы для детей от 3 лет и подростков до 15 лет с возможностью круглосуточного пребывания, а также три группы для детей-инвалидов. Кроме того, внутри разместятся кризисное отделение и отделение реабилитационного пребывания, в котором будут оказывать неотложную медицинскую и психологическую помощь.

С середины мая строители приступили к работам по благоустройству прилегающей территории. Около центра появятся спортивные и игровые площадки, а также зимняя прогулочная веранда.