Все ямальские спасатели вернулись из Тюменской и Курганской областей, где помогали тушить лесные пожары

Фото: департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО

Все четырнадцать ямальских спасателей вернулись домой из Тюменской области и Кургана, где помогали бороться с лесными пожарами.

- Они успешно выполнили поставленные задачи и не допустили перехода огня на территорию населенных пунктов, - сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Ямала.

Напоминаем, что ранее, 21 мая, 51 ямалспасовец вернулся на Ямал из Тюмени и Кургана. Также в регион возвратились 50 спасателей МЧС России, которые помогали в тушении пожаров в Курганской области. Кстати, ее губернатор Вадим Шумков выразил ямальцам свою благодарность.

- Соседи оперативно отреагировали на нашу просьбу о поддержке в самой сложной ситуации, вместе с местными спасателями и группировками из других регионов они защитили от огня ряд населенных пунктов. Спасибо вам, - сказал управленец.

С момента прибытия в соседние регионы ямальские спасатели ликвидировали природные пожары на площади нескольких тысяч гектаров.