В Надымском районе отремонтируют 17 школ и 7 детских садов

Фото: администрация Надымского района

В Надымском районе начинается ремонт образовательных учреждений. Как сообщили в администрации муниципалитета, летом рабочие приведут в порядок семнадцать школ и семь детсадов.

Так, в надымском садике «Буратино» планируется заасфальтировать территорию, а в школе №1 поселка Пангоды - отремонтировать кровлю.

- Большое внимание уделят ремонту молодежных пространств. Благодаря поддержке округа они преобразятся во всех школах, - отметили в мэрии.

Фото: администрация Надымского района

В шести школах отремонтируют учительские, в детсаду «Белоснежка» планируется обновить кабинеты логопеда и психолога. После этого работать и проводить в них время станет комфортней и воспитанникам, и педагогам.

В школе №3 преобразят актовый зал, а на уличной территории продолжится устройство обособленного входа на детскую площадку. Кстати, в этом учреждении побывал глава района Дмитрий Жаромских.

- Все работы на участке планируется завершить до конца июня. Уже в июле и августе ребята, оставшиеся в городе на время каникул, смогут играть здесь в любое удобное для них время, - подчеркнул он.