Фото: УМВД России по ЯНАО

В Муравленко накрыли склад с контрафактными алкоголем и табаком. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, все это принадлежало местному предпринимателю. При этом мужчина уже успел выставить часть товара на продажу в сети своих магазинов.

- Мужчина 1962 года рождения приобрел в Екатеринбурге оптовую партию немаркированной табачной и алкогольной продукции. Товар он хранил на складе, расположенном в промзоне, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: УМВД России по ЯНАО

В итоге со склада и в нескольких магазинах правоохранители изъяли около 9 тысяч бутылок стоимостью 2,48 миллиона рублей, а также 1 300 пачек табака на сумму примерно в 223 тысячи рублей.

Сейчас северянин обвиняется сразу в двух преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 171.1 УК РФ и ч. 6 ст. 171.1 УК РФ .

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что житель Лабытнанги отправится под суд из-за продажи контрафактного алкоголя. Он привез спиртное из Кирова.