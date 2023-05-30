Рецидивист из Надыма получил реальный срок за жестокое избиения приятеля

Фото предоставлено КП

В Надыме осудили местного жителя, который чуть ли не до смерти избил своего приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление произошло в октябре 2022 года. Тога злоумышленник, находясь в гостях у знакомого, избил его из-за возникшей ссоры.

- Действуя умышленно, он жестоко избил хозяина жилища, нанеся ему удары кулаками и ногами. В итоге потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе рассмотрения дела суд признал надымчанина виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). А учитывая то, что ранее мужчина уже был судим за особо тяжкое преступление, ему назначили реальное лишение свободы - 2 года и 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что рецидивист из Надымского района отправится в тюрьму за убийство и кражи.