На Ямале началась доставка топлива в отдаленные поселения

Фото: департамент тарифной политик, энергетики и ЖКХ ЯНАО

На Ямале началась централизованная поставка топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства, находящихся на отдаленных территориях. Как сообщили в региональном департаменте тарифной политик, энергетики и ЖКХ, завоз стартует сразу после освобождения рек от льда, тогда все удастся сделать до наступления зимы.

За короткое северное лето планируется доставить более 65 тысяч тонн нефтепродуктов, более 13 тысяч тонн угля и 1 300 кубических метров дров. Данного объема вполне хватит, чтобы поддерживать тепло и электричество в домах жителей Красноселькупского, Надымского, Приуральского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского и Ямальского районов.

- Поставщики приступили к завозу топлива для котельных и электростанций. На сегодняшний день уже ведется выгрузка дизельного топлива в селах Мужи, Горки, Азовы и Овгорт. Завтра планируется отправка топлива в Халясавэй, - сказал глава ведомства Дмитрий Афанасьев.

Завоз топлива ведется согласно плану и графикам, а также с учетом навигационной обстановки и готовности инфраструктуры к приемке.