Житель Иркутской области надолго отправится в колонию за попытку сбыть наркотики в Новом Уренгое

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В Новом Уренгое осудили 22-летнего жителя Иркутской области, приехавшего в газовую столицу для сбыта наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Мужчину задержали в октябре 2022 года. При личном досмотре у него обнаружили запрещенное вещество. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия (участка, где он накануне сделал закладку), изъяты свертки с наркотиками, предназначенным для сбыта жителям города, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал молодого человека виновным по ч. 3 ст. 30, п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере) и приговорил его к десяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напоминаем, что ранее в Новом Уренгое поймали закладчицу с крупной партией наркотиков. Она также приехала из Иркутской области.