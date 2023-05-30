Салехардский аэропорт не принимает рейсы из-за тумана

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Салехардский аэропорт не принимает рейсы из-за погодных условий - опустившегося тумана. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Сейчас в окружной столице туман. В связи с этим авиарейсы временно перенаправляют в Надым, там уже приземлился борт из Москвы, - рассказали в ведомстве.

Разумеется, запрещены полеты и для лайнеров, вылет которых назначен из Салехарда. На данный момент задержаны рейсы в Сеяху и Салемал.

Кстати, согласно прогнозу синоптиков, к обеду погода в городе наладится, и туман исчезнет, в среднем воздух прогреется до +12 градусов.