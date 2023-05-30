За прошедшую неделю ямальские пожарные спасли ценности на 150 миллионов рублей

Фото: МЧС России по ЯНАО

Предыдущая неделя выдалась нелегкой для ямальских спасателей. Им приходилось двенадцать раз выезжать на борьбу огнем, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Позже было установлено, что в одном случае имелся поджог, а в трех - неосторожное обращения с огнем.

Также за прошедшие семь дней пожарные спасли четырех человек и материальных ценностей на 150 миллионов рублей.

Самый серьезный пожар произошел в селе Аксарка - сгорел трехэтажный жилой дом. Спасатели прибыли на место в кратчайшие сроки после поступления вызова, к тому моменту из квартир второго этажа уже валил сильный дым. В итоге отстоять здание не удалось, но зато не пострадали люди.