Тазовчанка, едва не зарезавшая отца, отделалась условным сроком

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В Тазовском районе вынесли приговор 40-летней местной жительнице, ударившей отца ножом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло 6 декабря 2022 года в селе Гыда. В тот день обвиняемая приехала в гости к отцу, однако встреча пошла не по плану: родственники начали выпивать, а затем между ними вспыхнула ссора.

- Мужчина несколько раз ударил дочь кулаком в лицо, после чего она, вооружившись ножом, нанесла 69-летнему отцу один удар в область туловища. Потерпевший был госпитализирован в больницу с диагнозом «проникающее ножевое ранение в брюшную полость», - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал женщину виновной по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия) и приговорил ее к полутора годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.