В Муравленко завершили отопительный сезон Фото: Вера Зенина

В Муравленко завершился отопительный сезон. Информацию об этом сообщили в АО «Ямалкоммунэнерго».

Раз батареи остыли, настало время приступить к подготовке теплосетей к зиме. У специалистов компании уже запланирован целый комплекс мероприятий:

- техническое обслуживание и ремонт оборудования на котельных, водоочистных и канализационных сооружениях, а также текущее обслуживание резервного оборудования;

- замена порядка пяти километров тепловых сетей;

- обновление двух километров магистрального водовода и около километра канализационных сетей;

- промывка магистральных водоводов и сетей тепловодоснабжения.

Работы по последнему пункту стартовали в городе 16 мая и завершатся 6 июня.