В Муравленко завершили отопительный сезон
Фото: Вера Зенина
В Муравленко завершился отопительный сезон. Информацию об этом сообщили в АО «Ямалкоммунэнерго».
Раз батареи остыли, настало время приступить к подготовке теплосетей к зиме. У специалистов компании уже запланирован целый комплекс мероприятий:
- техническое обслуживание и ремонт оборудования на котельных, водоочистных и канализационных сооружениях, а также текущее обслуживание резервного оборудования;
- замена порядка пяти километров тепловых сетей;
- обновление двух километров магистрального водовода и около километра канализационных сетей;
- промывка магистральных водоводов и сетей тепловодоснабжения.
Работы по последнему пункту стартовали в городе 16 мая и завершатся 6 июня.