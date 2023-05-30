В Салехарде отремонтируют семь дворов и общественный территорий

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Глава Салехарда Алексей Титовский провел выездное совещание, в ходе которого посетил дворы, где начался ремонт. Кстати, всего предстоящим летом приведут в порядок семь территорий.

По словам градоначальника, ремонт дворов включает установку детского игрового комплекса, скамеек и урн, обустройство контейнерных площадок, асфальтирование проездов, обновление освещения.

Так, один из самых крупных проектов - территория на улице Подшибякина, д. 46а, д. 46б и улице Броднева, д. 28, д. 28а. Здесь отремонтируют междворовые проезды и становят три игровых комплекса для детей.

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Также в 2023 году обустроят дворы по улицам Ямальская, д. 37, Гаврюшина, д. 13 и д. 17а, Республики, д. 49 и д. 78, а также в микрорайона Богдана Кнунянца, д. 39.

Кроме того, в городе приведут в порядок и семь общественных мест. Завершить все работы планируется осенью.