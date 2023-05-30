Глава Лабытнанги получила бронзовый знак ГТО

Фото: Марина Трескова, соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова получила бронзовый знак ГТО. В своих соцсетях градоначальница напомнила, что сдавал нормативы осенью, вместе с командой администрации, а на днях ей вручили заслуженную награду.

- Понимаю, сдача нормативов далека от приятного увлечения фитнесом, плаванием, волейболом или любимыми футболом. ГТО - это не столько о спорте, сколько о преодолении себя, и это проверка своих возможностей, силы духа и характера, - отметила глава мэрии.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Также она поблагодарила лабытнангцев, которые своим примером поддержали Всероссийское движение и сдали нормативы комплекса. Кстати, ряды участников постоянно пополняются: в прошлом году обладателями знаков стали 1 214 человек, в этом - уже 648.

Напоминаем, что лабытнангцы и харповчане, сдавшие нормативы, могут посещать городские спорткомплексы за полцены.