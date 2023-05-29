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НовостиОбщество29 мая 2023 12:34

В честь Дня защиты детей для юных ноябрян подготовили насыщенную программу

Праздник пройдет 3 июня
Марина Прохорова
Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

В честь Дня защиты детей для юных ноябрян подготовили насыщенную программу. Как сообщили в городской администрации, праздник пройдет 3 июня на стадионе «Ноябрьск».

Основная тема праздника - город мастеров. На нескольких площадках для детей организуют медицинскую, инженерную, научную, спортивную, театральную и транспортные мастерские. А для самых маленьких посетителей организаторы подготовили игровую зону «Малышок».

Не придется скучать и родителям, они смогут посетить выставку «Профессии старой Руси», насладиться работой сценической площадки, попробовать свои силы в воркауте, хоккее на траве и сумо, сделать интересные снимки в фотозоне и прочее.

Ознакомиться с полной афишей праздника можно по ссылке.

Также интерактивная программа для юных горожан запланирована в природно-этнографическом комплексе «Нум».