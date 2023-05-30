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НовостиПроисшествия30 мая 2023 0:00

На Ямале 30 мая 2023 года пройдут дожди

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 30 мая 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 30 мая

Погода на Ямале на 30 мая

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 30 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, ночью по западу, днем повсеместно кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +5...+10 градусов, днем +16...+21, местами до +26.

В Салехарде: пасмурно, дождь. Температура ночью +9 градусов, днем +12. Ветер 8-10 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО