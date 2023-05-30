На Ямале 30 мая 2023 года пройдут дожди

Погода на Ямале на 30 мая Фото: Вера Зенина

Во вторник, 30 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, ночью по западу, днем повсеместно кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +5...+10 градусов, днем +16...+21, местами до +26.

В Салехарде: пасмурно, дождь. Температура ночью +9 градусов, днем +12. Ветер 8-10 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: