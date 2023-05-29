Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Ямал восстановит в Волновахе еще четыре школы. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Так, работы на двух школах в поселке Новотроицкий ведутся с весны, а в Прохоровке бригада приступила к восстановлению три недели назад, далее рабочие планируют зайти на объект в селе Вольное. Три учебных учреждения обновят к началу учебного года, для ребят оборудуют спортивные залы, кабинеты информатики, физики, химии и биологии.

В новотроицкой школе №2 строители выполняют внутреннюю отделку помещений, восстанавливают пол и меняют кровлю. Фасад готов уже на 60%, завершены работы по обновлению системы отопления.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

А в школе №4 восстановили отдельно стоящее здание спортзала. Строители заменили кровлю, восстановили стены и фасад, внутри готова предчистовая отделка. На территории заменили ограждение футбольной площадки. В здании школы монтируют систему отопления, штукатурят и красят стены, укладывают линолеум.

В прохоровской школе, работы на которой начались три недели назад, уже завершены демонтажные работы, доставлены строительные материалы.