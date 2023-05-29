Фото: администрация Салехарда

В Салехарде появится центр развития скалолазания и альпинизма. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это стало возможным благодаря гранту от губернатора для социально ориентированных НКО. На полученные средства в школе №2 приобретут и установят новый скалодром.

- Старт проекта и набор в группы намечен на сентябрь. До этого времени необходимо закупить и смонтировать скалодром площадью около 100 квадратных метров. А тренеры и инструкторы должны пройти дополнительные курсы повышения квалификации, - поделился планами председатель региональной общественной организации «Федерация сноуборда и экстремальных видов спорта ЯНАО «Экстрим-прогресс» Василий Моргунов.

Отметим, что проект будет реализовываться совместно с Федерацией альпинизма Ямала.