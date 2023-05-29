Фото: департамент внешних связей ЯНАО

Ямальцев приглашают принять участие в слете добровольцев «Дух Заполярья», посвященного теме экологии. Как сообщили в региональном департаменте внешних связей, активисты отправятся на Полярный Урал, где будут обмениваться добровольческими практиками, очищать территории и разрабатывать новые инициативы.

Неформальная встреча объединит 70 активистов из различных муниципалитетов Ямала. В течение пяти дней они будут обсуждать, как масштабировать действующие «зеленые инициативы», разработку новых экопроектов и их внедрение.

Кстати, впервые приглашаются участники от 14 лет. Так что теперь и у школьников есть шанс присоединиться к слету добровольцев региона.

Проект пройдет с 9 по 13 августа. Пятидневная программа включает несколько блоков - городскую и походную части. В горах участники проведут несколько дней, они смогут пообщаться с опытными волонтерами, которые организуют и проводят экологические экспедиции и добровольческие миссии. Также у активистов будет возможность провести авторские мастер-классы.

Чтобы принять участие, необходимо подать заявку на сайте ДОБРО.РФ до 30 июня. Результаты опубликуют в июле. Проезд, питание и проживание оплачивают организаторы.