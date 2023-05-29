Фото предоставлено КП

В Лабытнанги автобусы переходят на летнее расписание работы. Информация об этом появилась на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«Городские автобусы переходят на летнее расписание. Сезонный график действует с 1 июня по 31 августа», - говорится в тексте.

Ознакомиться с новым расписанием можно ниже:

Фото: администрация Лабытнанги

Следить за изменениями в расписаниях жители могут на официальном сайте городского автотранспортного предприятия.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги прибыли 15 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. В целом в городе обновили уже треть автобусного парка.