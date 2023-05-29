В Тарко-Салинской ЦРБ заработал новый аппарат МРТ

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В Тарко-Салинской ЦРБ начал работу новый аппарат МРТ. С просьбой о покупке оборудования к губернатору Дмитрию Артюхову обратились жители района во время «Честного маршрута». Ранее для обследования пуровчан направляли в больницы Нового Уренгоя и Ноябрьска.

Для МРТ построили специальный модуль, он соединен с приемным отделением стационара теплым коридором. Это позволяет оперативно доставлять пациентов на обследование.

- Запуск аппарата открывает принципиально новые возможности для диагностики заболеваний. Теперь можно более точно определять опухолевые, травматические и воспалительные процессы в организме человека, - сказал главврач медучреждения Евгений Евсеев.

Ежедневно томографию смогут проходить порядка десяти человек. Аппарат позволяет проводить исследования спинного и головного мозга, внутренних органов, суставов и органов малого таза.