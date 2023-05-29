Ямальские медики получат премию к профессиональному празднику Фото: Вера Зенина

К профессиональному праздники ямальские медики получат премию в 15 тысяч рублей. Документ об этом опубликован на сайте регионального правительства.

«Департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа произвести единовременную выплату в 15 тысяч рублей работникам медицинских и иных организаций, подведомственных ведомству», - говорится в документе.

В пояснительном комментарии пресс-службы губернатора сообщается, что выплата производится в честь Дня медицинского работника. Деньги для этих целей были предусмотрены в окружном бюджете.

Напоминаем, что ранее на Ямале ввели региональную выплату для медработников, выявивших онкологию на ранней стадии.