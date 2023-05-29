В Ноябрьске пьяный бесправник решил прокатиться с 6-летним ребенок и попал в ДТП

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Ноябрьские автоинспекторы задержали пьяного мужчину на квадроцикле. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, он умудрился устроить ДТП, врезавшись в припаркованную машину.

- Накануне местный житель 1995 года рождения, управляя квадроциклом «PRO MAX», не справился с управлением и врезался в автомобиль, стоящий во дворе дома №15а по улице Цоя, - рассказали в ведомстве.

Во время общения с инспекторами у мужчины имелись явные признаки опьянения, в связи с чем ему предложили пройти процедуру освидетельствования, но он отказался. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что у мужчины нет водительских прав, при этом данный факт не помешал ему взять с собой 6-летнего ребенка.

На вопрос сотрудников Госавтоинспекции, почему он сел за руль, ноябрянин пояснил, что просто решил прокатиться.

Сейчас мужчина находится в камеру для административно задержанных, а квадроцикл - на охраняемой штрафстоянке.